Übernimmt im August die Leitung in der Kita "Flohkiste" in Schönemoor: Janin Cordes.

Cordes

Ganderkesee. In Schönemoor und Grüppenbühren stehen im August Wechsel in den Leitungen der Kitas an. Die beiden "Neuen" nehmen schon jetzt ihre Arbeit in den Einrichtungen auf.

Mit Janin Cordes und Kirsten Kranz kann die Gemeinde Ganderkesee zum Beginn des Monats Mai zwei neue Gesichter in ihren Kindertagesstätten begrüßen. Beide werden künftig in ihrer jeweiligen Einrichtung die Leitung übernehmen, da ihre Vorgän