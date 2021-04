Asbest und PCB gefunden: Hallenbadsanierung in Ganderkesee wird teurer

Bei der Hallenbadsanierung in Ganderkesee sind inzwischen einige Probleme aufgetreten.

Melanie Hohmann

Ganderkesee. Bei der Hallenbadsanierung in Ganderkesee gibt es große Probleme: Es wurden Schadstoffe gefunden, das Projekt wird teurer, und die Fertigstellung könnte sich über den 31. Dezember hinaus verzögern.

Die Sanierung des Hallenbades in Ganderkesee läuft nicht ganz so reibungslos wie erhofft. Das hat Architekt und Bauleiter Detlef Stigge am Donnerstagabend im Bäderausschuss mitgeteilt. Bei den Arbeiten seien Schadstoffe wie Asbest und