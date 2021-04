Hasbruch weiterhin beliebtes Ausflugsziel in Coronazeiten

Der Hasbruch ist in der Pandemie ein beliebter Naturort, um den Corona-Beschränkungen zu entfliehen (Archivfoto).

Jasmin Johannsen

Hude/Ganderkesee. Die Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs appelliert an Waldbesucher, auf die naturverträgliche Nutzung des Waldes zu achten.

Auch in diesem Jahr will die Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs die Besucher des Waldes wieder mit Infoständen über die Besonderheiten des Hasbruchs und über die in dem Naturschutzgebiet einzuhaltenden Regeln aufklären. Das kündigte der