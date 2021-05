Bald Baustart in „überschaubarem, exklusivem“ Bookholzberger Baugebiet

Sie trafen sich jetzt zur Besprechung vor dem Baustart im Baugebiet Neddersten Weg in Bookholzberg: Makler Kai-Uwe Stoll (1980 Real Estate) und Christian Schlemm, Geschäftsführer 1980 Real Estate, sowie Timm Dorkowski, Carsten Wolfrath und André Tülp, Gesellschafter von place2B, Bauherr und Bauträger des Projekts.

Thomas Deeken

Bookholzberg. Ganz in der Nähe des Baugebiets Bargup entsteht ein kleineres Baugebiet am Neddersten Weg in Bookholzberg. Dort sind Doppelhäuser geplant.

Als ein „überschaubares, exklusives Baugebiet, harmonisch in die Umgebung eingefügt“ bezeichnet Bauingenieur Carsten Wolfrath das neue Bauland am Neddersten Weg in Bookholzberg. Wolfrath ist einer von vier Gesellschaftern der Projektge