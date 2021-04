Schwer verletzt ist ein Motorradfahrer aus Ganderkesee am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er hatte bei einem Unfall die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Friso Gentsch

Ein Motorradfahrer aus Ganderkesee ist in Harpstedt bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 54-Jährige am Mittwoch gegen 14.10 Uhr auf der Straße Klein Köhren durch den Ortsteil Beckeln in Richtun