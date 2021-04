Ausbildung im Gymnastikraum: Thomas Zyweck, Ausbildungsleiter des DRK, erklärte den ehrenamtlichen Mitarbeitern des TV Hude Rachen- und Nasenabstriche.

Ole Rosenbohm

Hude/Ganderkesee. Ehrenamtliche des TVH werden die Bürgertests durchführen. Am Mittwoch wurden sie technisch und medizinisch geschult. Das Testzentrum hat an drei Tagen in der Woche geöffnet.

Sport ist zurzeit höchstens eingeschränkt möglich, Engagement aber zeigen Mitglieder des TV Hude: Mehr als 20 von ihnen haben sich am Mittwoch auf der Sportanlage am Vielstedter Kirchweg für eine dreistündige Schulung eingefunden, um ab Mon