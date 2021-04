Bürgermeisterin Alice Gerken und Bäderchef Henry Peukert hatten im vergangenen Oktober das neue Ganderkeseer Kursbecken freigegeben. Inzwischen ist es wegen Corona wieder zu. (Archivfoto)

Thomas Deeken

Ganderkesee. Wegen der Corona-Pandemie ist das neue Ganderkeseer Kursbecken derzeit geschlossen. Im Bäderausschuss soll darüber beraten werden, wie es weitergehen soll.

Dass für das neue Kursbecken in Ganderkesee nach wie vor die Türen geschlossen sind, obwohl in anderen Kommunen wie in Delmenhorst geöffnet ist, hat Bäderchef Henry Peukert gegenüber dieser Zeitung schon mitgeteilt und sich dabei in kn