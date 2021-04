Ausschuss soll grünes Licht für Parkplatzumbau am Saunahuus geben

Der Parkplatz beim Saunahuus in Ganderkesee soll möglichst noch in diesem Jahr neu angelegt werden.

Thomas Deeken

Ganderkesee. Nach der Sanierung des Ganderkeseer Freibades sind die Parkplätze dran – zuerst die Parkmöglichkeiten parallel zum Heideweg.

Das Freibad am Heideweg in Ganderkesee ist saniert, jetzt sollen auch die Parkplätze beim Bad und bei der Sauna auf Vordermann gebracht und erweitert werden. Grünes Licht soll die Politik am Donnerstag, 29. April, ab 18 Uhr geben: Dann