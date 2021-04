Fachdienstleiter Christian Hallanzy und Bürgermeisterin Alice Gerken begutachten das Terminal am Rathaus-Nebeneingang.

Gemeinde Ganderkesee/Meike Saalfeld

Ganderkesee. Die Ganderkeseer Verwaltung bietet ihren Bürgern neuen Service an: Ein Abholterminal am Nebeneingang des Rathauses ist ab sofort in Betrieb. So funktioniert es.

Kundinnen und Kunden des Bürgerbüros im Rathaus können ab sofort viele ihrer Dokumente rund um die Uhr abholen. Möglich macht dies nach Mitteilung der Gemeinde ein neues Terminal, das sich am Nebeneingang des Hauptgebäudes befindet und jet