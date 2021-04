Wirklich ein selbstloses Engagement für Ganderkeseer Seniorenhäuser?

Geht es den Kritikern nur um die Senioren - oder auch um Stimmen?

Melanie Hohmann

Ganderkesee. Ein Privateigentümer will vermietete Seniorenhäuser am Sonnenwinkel in Ganderkesee verkaufen. Daran reibt sich die Ratspolitik. Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

Das parteiübergreifende Engagement für die Sonnenwinkel-Senioren erscheint auf den ersten Blick als löbliche Aktion. Auf den zweiten Blick aber lässt sich hinter der vermeintlich hehren und selbstlosen Empörung zumindest eine Zwei