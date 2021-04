Die Feuerwehr Sandkrug konnte das Feuer schnell löschen.

Timo Nirwing

Sandkrug. Gebrannt hat es am Sonntagabend an der Sandkruger Grundschule am Sommerweg: Der Feuerwehr wurde ein in Flammen stehendes Bodentrampolin gemeldet.

Zu einem Einsatz an der Grundschule am Sommerweg in Sandkrug ist die Feuerwehr Sandkrug am Sonntagabend um 18.59 Uhr ausgerückt. Laut Einsatzbericht hatten aufmerksame Anrufer ein brennendes Trampolin auf dem Grundschulspielplatz gemeldet.