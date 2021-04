In der Gemeinde Ganderkesee ist nach Mitteilung des Fachdienstes Schulen, Jugend und Sport vom iPad bis zur elektronischen Tafel viel umgesetzt worden. (Symbolfoto)

Rolf Vennenbernd/dpa

Ganderkesee. Um die Grund- und Oberschulen digital voran zu bringen, hat die Gemeinde Ganderkesee über 870.000 Euro bekommen. Davon ist schon viel angeschafft und installiert worden.

Die Ganderkeseer Verwaltung hat in Bezug auf die digitale Ausstattung von Grund- und Oberschulen bereits viel in die Wege geleitet und einen großen Teil auch schon in die Tat umgesetzt. Das geht aus einer Mitteilung zum Schulausschuss