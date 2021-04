17-Jähriger nach Schockanruf in Ganderkesee in Untersuchungshaft

Eine Seniorin aus Ganderkesee wäre am Donnerstag fast auf Trickbetrüger reingefallen.

Imago Images/Eibner

Ganderkesee/ Bremen. Nach einem Schockanruf bei einer 85-Jährigen in Ganderkesee sitzt der 17-jährige Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Die Seniorin wollte zuvor seiner Aufforderung nachkommen, 48.000 Euro bei der Bank abzuheben. Die Bremer Polizei meldet zehn ähnliche Fälle.

Nach einem Betrugsversuch per Schockanruf am Donnerstag in Ganderkesee hat der zuständige Haftrichter für den 17-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der mutmaßliche Betrüger noc