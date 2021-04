Einstimmiges Ja zu Security am Sielingsee in Hohenböken

Anbaden im Sielingsee durch die Ganderkeseer Lebensretter: In der Sommersaison sollen sie sich auf Aufsicht und Rettung konzentrieren können und nicht darauf, dass die Badegäste die Corona-Regeln einhalten. (Archivfoto)

Thomas Deeken

Ganderkesee/Hohenböken. Weil die Lebensretter sich auf die Aufsicht und die Hilfe in Notfällen am Sielingsee in Hohenböken konzentrieren sollen, wird es in dieser Badesaison einen Sicherheitsdienst geben, der auf die Einhaltung der Corona-Regeln bei den Badegästen achten soll.

Die Mitglieder des Ganderkeseer Sozialauschusses haben sich am Donnerstagabend einstimmig für einen Sicherheitsdienst zusätzlich zum Wachdienst der DLRG am Sielingsee in Hohenböken ausgesprochen. Die Saison soll nach Vorschlag der