Digitale Bürgerbeteiligung in Ganderkesee muss auch nach Corona gelten

In der Gemeinde Ganderkesee gibt es ab sofort die Möglichkeit, online an Ausschuss- und Ratssitzungen teilzunehmen. (Symbolfoto)

Sebastian Gollnow/dpa

Ganderkesee. In der Gemeinde Ganderkesee hatten Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch die Möglichkeit, beim Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz erstmals online mit dabei zu sein. Ein Kommentar.

Das lief doch schon mal gut an: Seit Mittwochabend dürfen interessierte Bürger zum ersten Mal online mit dabei sein, um Ausschuss- und Ratssitzungen in Ganderkesee zu verfolgen – bequem von zu Hause aus am eigenen Schreibtisch oder von