Wachdienst soll Lebensretter am Sielingsee in Hohenböken unterstützen

Neben der DLRG soll es in dieser Saison zusätzlich einen Sicherheitsdienst am Sielingsee in Hohenböken geben. (Archivfoto)

Thomas Breuer

Ganderkesee/Hohenböken. Die Saison am Badesee in Hohenböken nahe Bookholzberg könnte in diesem Jahr schon am 1. Juni beginnen. Dann soll der DLRG wegen Corona auch ein Sicherheitsdienst zur Seite gestellt werden.

Die Gemeindeverwaltung will die Sicherheit während des Badebetriebs am Sielingsee in Hohenböken erhöhen und den ehrenamtlichen Wachdienst der Ganderkeseer DLRG um einen Sicherheitsdienst erhöhen. Darüber sollen die Mitglieder des