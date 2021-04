Alte Villa an Fachklinik Stenum weicht neuem Bettenhaus

Die alte Villa soll einem neuen Bettenhaus für die orthopädische Fachklinik in Stenum weichen.

Daniela Wolff

Stenum. Die Pläne gibt es schon lange, jetzt werden sie umgesetzt: An der Fachklinik für Orthopädie in Stenum entsteht ein modernes Bettenhaus. Dafür muss die alte Villa abgerissen werden.

Abschied von der alten Villa an der orthopädischen Fachklinik in Stenum: Wie in der vergangenen Woche von der Klinikleitung angekündigt, sind jetzt die Bagger angerollt, um das rund 100 Jahre alte Gebäude abzureißen. „Der Abschied ist schme