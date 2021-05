Jedes dritte Grundschulkind hat schon einmal Schikane und Ausgrenzung erlebt. Experten beklagen den Anstieg von Mobbing im Netz durch Corona.

Bettina Dogs-Prößler

Dötlingen. Auch ohne Corona hat Mobbing unter Kindern und Jugendlichen zugenommen. Durch die Verlagerung des sozialen Lebens ins Netz befürchten jetzt Experten wie die Dötlinger Resilienztrainerin Anja Reepschläger eine weitere Zunahme des Problems.

Jedes dritte Kind erlebt in seinem Schulalltag Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. Besonders häufig betroffen sind demnach Mädchen und Jungen in Grundschulen. An den weit