Ob bei Einsätzen oder in der eigenen Aus- und Fortbildung: Die Feuerwehrleute leisten auch in Pandemiezeiten ihren wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Die nötige Wertschätzung sehen sie in der Impfkampagne aber nicht widergespiegelt (Symbolbild).

Bettina Dogs-Prößler

Landkreis Oldenburg. Scharfe Kritik an der geltenden Priorisierung bei den Corona-Impfungen übt der Oldenburgische Feuerwehrverband.

„Den Feuerwehrmitgliedern im Oldenburger Land reißt der Geduldsfaden.“ Der Oldenburgische Feuerwehrverband (OFV) nimmt in einer aktuellen Mitteilung kein Blatt vor den Mund bei seiner Kritik an der aktuell geltenden Priorisierung in der Imp