Diese Palme hat Florian Faust 2013 gepflanzt. Inzwischen vertreibt er die Samen deutschlandweit.

Niklas Golitschek

Sandkrug. Florian Faust pflanzt Palmen in Sandkrug und vertreibt Samen bundesweit in Kaugummi-Automaten. Jeder könne das, sagt er. Zu "Flos Palmenoase" gehört eine Facebook-Gruppe mit fast 16.000 Mitgliedern.

Palmen made in Sandkrug – was sonst mediterrane Atmosphäre ausstrahlt, hat Florian Faust in seinem Garten möglich gemacht. Auch anderen Interessierten zeigt er mit "Flos Palmenoase", dass das überall möglich ist: In umgebauten Kaugummiautom