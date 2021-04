Wurden am Sonntag von Pastorin Uta Brahms (rechts) in der St. Cyprian und Cornelius-Kirche in Ganderkesee konfirmiert (v.li.): David Erbes, Leni Hayn, Felix Thiemann, Eos Helena Möller und Tade Lindemann.

Jasmin Johannsen

Ganderkesee/Bookholzberg. Kleine Runden, Terminverschiebungen, warten auf den Sommer – Konfirmationen laufen momentan anders ab als zur Vor-Corona-Zeit. Das wirkt sich auch auf die Einsegnungen in Ganderkesee und Bookholzberg aus.

Corona macht es den Konfirmanden in den Ganderkeseer und Bookholzberger Gemeinden nicht leicht. Sowohl in der Auferstehungskirche in Bookholzberg als auch in der St. Cyprian und Cornelius-Kirche in der Ortsmitte Ganderkesees wurden am Woche