Torsten Schreiber und Cornelia Langhorst zeigen die Pläne für das neue Mehrfamilienhaus an der Adelheider Straße 13 in Ganderkesee.

Niklas Golitschek

Ganderkesee. Mit einem Mehrfamilienhaus an der Adelheider Straße will Torsten Schreiber ein Angebot für Senioren und immobile Menschen schaffen. Er nimmt dabei einen Aspekt in den Fokus, den er in Ganderkesee bislang vernachlässigt sieht.

Zentrale Lage, faire Miete und barrierefrei – mit dem Bauvorhaben für ein Mehrfamilienhaus richtet sich Torsten Schreiber vor allem nach den Bedürfnissen von Senioren und immobilen Menschen in Ganderkesee. Zwölf WohnungenZwölf Parteien soll