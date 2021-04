Vereine wünschen sich bessere Parksituation an alter Bookhorner Schule

Bürgermeisterkandidat Henry Peukert (2. von links) informierte sich am Freitag bei Vertretern der einzelnen Vereine, die in der ehemaligen Bookhorner Schule zu Hause sind.

Thomas Deeken

Bookhorn. Bürgermeisterkandidat Henry Peukert auf Wahlkampftour: Am Freitag war er bei den sechs Vereinen, die in der ehemaligen Schule in Bookhorn ihr Domizil haben.

Die Parkplatzsituation bei der alten Bookhorner Schule ist für die einzelnen Vereine, die dort zu Hause sind, das größte Problem. Das ist am Freitagnachmittag beim Besuch des Ganderkeseer Bürgermeisterkandidaten Henry Peukert deutlich gewor