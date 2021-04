Verfahren um Cannabisplantage: Ein 44-Jähriger soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft für den Anbau von über 2000 Pflanzen verantwortlich gewesen sein.

David Ebener

Oldenburg. Im März 2017 nahm der Zoll die Plantage mit 30 Beamten hoch. Der Angeklagte sagte noch nichts zu den Vorwürfen aus.

Das war ein Einsatz mit Großaufgebot: 30 Beamte hatte das Zollfahndungsamt Hannover am 2. März vor vier Jahren nach Falkenburg in der Gemeinde Ganderkesee geschickt, um in einer Lagerhalle am Alten Postweg eine Cannabisplantage au