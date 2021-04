Patricia Stepin und Sandra Groß retten Lebensmittel vor der Mülltonne - aus Überzeugung.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Lebensmittel retten, um sie dann zu verwerten, das haben sich die Foodsaver zur Aufgabe gemacht. Auch in Ganderkesee und Delmenhorst ist Foodsharing ein Thema.

Bei manchen Lebensmitteln stimmt das Füllgewicht nicht, andere stehen kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums oder es steht ein Sortimentwechsel an. In allen drei Fällen droht den Lebensmitteln der Weg in die Mülltonne. Doch