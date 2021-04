Bei Rettungseinsätzen kommt es auf jede Minute an.

Julian Stratenschulte

Wildeshausen. Eine wissenschaftliche Untersuchung spricht sich für die Schließung von zwei Standorten aus. Der Landkreis die Mehrkosten notfalls selber tragen.

Der gesamte Kreistag und die Verwaltung sind sich einig: An der Qualität des Rettungsdienstes darf nicht gerüttelt werden. Und doch benötigten die 15 Kreistagsmitglieder am Dienstag in der Brandschutzausschuss-Sitzung zum Thema „Neuordnung“