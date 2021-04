Auf den ersten Blick unspektakulär sieht er aus, der intelligente Paketroboter, an dessen Weiterentwicklung das Wardenburger Unternehmen HIT maßgeblich beteiligt ist. Das Gerät kann autark Pakete aus Containern entladen.

Teresa Wesley

Wardenburg. Die Firma HIT aus Wardenburg hat sich international einen Namen auf dem Gebiet der Automatisierung gemacht. Jetzt ist sie an der Weiterentwicklung eines Paketroboters beteiligt.

Es ist so einfach: Oftmals reicht ein einziger Click, bequem auf dem heimischen Sofa sitzend, und die gewünschte Ware ist bestellt. Onlineshopping hat durch die Beschränkungen in der Corona-Pandemie sogar noch mehr an Gewicht gewonnen. Die