Erschöpft von Kinderbetreuung, Homeschooling und Homeoffice in der Pandemie: Viel Resonanz gab es für den Facebookpost eines Ganderkeseer Familienvaters. (Symbolfoto)

Rolf Vennenbernd/dpa

Ganderkesee/ Landkreis Oldenburg. Ein Vater aus Ganderkesee hat mit einem Facebook-Post über die Belastungen für Familien in der Pandemie offenbar die Gefühlslage vieler Eltern getroffen. So sehen Gemeinde und Landkreis die Lage.

340 erhobene Daumen und Herz-Emojis hat ein von den coronabedingten Belastungen für Familien gebeutelter Ganderkeseer Vater für einen offenen Brief an die Gemeinde in den sozialen Medien geerntet. Darin schreibt Facebook-Nutzer Sascha