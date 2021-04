Mehr als zehn Prozent der Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. (Symbolfoto)

Ganderkesee. Bei Geschwindigkeitsmessungen am Ganderkeseer Schulweg in Heide haben Polizeibeamte am Freitagmorgen ganze 16 Temposünder erwischt.

Auf der Jagd nach Temposündern sind Beamte der Polizei am Freitag am Schulweg in Ganderkesee-Heide gewesen. Laut Polizeibericht wurde die Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Schönemoor im Zeitraum von 5.30 bis 8 Uhr gemessen. Die zulässige Höc