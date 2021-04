Was soll aus den alten Polizeigebäuden in Wildeshausen werden?

Wer hat Ideen für diese Immobilien im Herzen Wildeshausens? Die Polizei zieht hier bald aus.

Stadt Wildeshausen

Wildeshausen. Was soll aus den nicht mehr lange von der Polizei genutzten Gebäuden an der Herrlichkeit in Wildeshausen werden? Bürgermeister Jens Kuraschinski bittet die Bürger um Ideen und Konzepte.

„Ich freue mich auf Ihre kreativen Ideen und Konzepte.“ Mit diesen Worten wendet sich Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski an die Bürger der Kreisstadt. Die Mithilfe der Wildeshauser ist bei der Entscheidung über die Nachnutzung ei