Müllsünder entsorgen Autoteile in der Landschaft

Der Abfall wurde mitten in der Natur liegengelassen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Großenkneten. Umweltsünder haben im Großenknetener Wald zugeschlagen und dort zahlreiche Fahrzeugteile und auch Altöl illegal entsorgt. Die Polizei sucht Zeugen.

Abfall ist während des Osterwochendes inmitten der Waldstücke in Großenkneten unerlaubt entsorgt worden. Nach Angaben der Polizei geschah dies an der Straße Rüspelbusch am Rande eines unbefestigten Weges. Bei dem Abfall handelt es sich um F