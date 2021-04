Wölfe sind auch in unserer Region auf Wanderschaft. Viele Bürger stellen sich die Frage: Wie gefährlich ist der Wolf für Menschen? (Symbolfoto)

Lino Mirgeler/dpa

Ganderkesee/Landkreis Oldenburg. Vor Kurzem gab es im Landkreis Oldenburg in Schafsherden mutmaßlich Wolfsrisse: in Schönemoor und in der Gemeinde Wardenburg. Sind auch Menschen in Gefahr?

Es seien derzeit zwar sehr viele junge Wölfe auch im Landkreis Oldenburg auf Wanderschaft. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass Menschen in Gefahr seien. Das hat der Delmenhorster Wolfsberater Carsten Sauerwein auf Nachfrage dieser Zeit