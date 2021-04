Feuerwehr löscht brennende Mülltonnen in Ganderkesee

Die Feuerwehr musste an die Akazienstraße ausrücken. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Ganderkesee. EInsatz für die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee an der Akazienstraße am Ostermontag: Mehrere Mülltonnen haben dort in Flammen gestanden.

Mehrere Mülltonnen haben am Ostermontag gegen 11.50 Uhr an der Akazienstraße in Ganderkesee gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee, die mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer. Laut Einsatzbericht s