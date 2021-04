Ein Lastwagen und ein Auto waren an dem Unfall beteiligt.

Nonstopnews

Ganderkesee. Auf der B212 hat es am frühen Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Die Straße war zwischen der Abfahrt der A28 Ganderkesee-West und Bookholzberg für mehrere Stunden voll gesperrt.

Zwei Verletzte hat es am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der B212/Gruppenbührener Landstraße in Ganderkesee gegeben. Nach Informationen der Polizei befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Lastwagen gegen 7.10 Uhr die B212 in Fahrtrichtung B