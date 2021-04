Zeigen wie der Test in ihrer Gemeinschaftspraxis abläuft (v.li.): Kirsten Göddertz und Dr. Barbara Thomé.

Jasmin Johannsen

Ganderkesee. In ihrer Ganderkeseer Kinderarztpraxis haben Dr. Barbara Thomé, Kirsten Göddertz und Dr. Birthe Rossius am Karfreitag Corona-Schnelltests durchgeführt. Das Angebot wurde nur von wenigen angenommen.

Schnell noch testen lassen, ehe es an den Feiertagen zur Familie oder zu Freunden geht? Am Karfreitag ging das nicht nur im Drive-in Testzentrum in der Ortsmitte von Ganderkesee, sondern auch in der Gemeinschaftspraxis für Kinder- und