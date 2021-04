Dunkle Wolken über der Zukunft des evangelischen Freizeitheims Blockhaus Ahlhorn: Die oldenburgische Kirche sucht nach einem neuen Träger oder Kooperationspartner (Symbolfoto).

Lino Mirgeler/dpa

Oldenburg/Ahlhorn. Angesichts des anhaltenden Lockdowns hat die oldenburgische Kirche den sogenannten Winterschlaf ihres Jugend- und Freizeitheims Blockhaus Ahlhorn bis zum 2. Mai verlängert.

Mit Blick auf die Gesundheit von Mitarbeitenden, deren Familien oder auch Gästen sei es derzeit nicht zu verantworten, den Betrieb wieder hochzufahren, sagte Oberkirchenrat Detlef Mucks-Büker am Mittwoch in Oldenburg. In der Einrichtung an