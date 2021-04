Opfer einer rechtsradikalen Serie? Das Don Gantero in Ganderkesee

Thomas Deeken

Ganderkesee. Die Ermittlungsbehörden gehen von Einzeltätern aus. Rechtsextremismus-Experten widersprachen jetzt auf einer Online-Veranstaltung.

Am 13. Februar das „Martini“ in Syke, am 24. Juli der „Hexenkeller“ in Gnarrenburg, am 14. Oktober das „Don Gantero“ in Ganderkesee: Dreimal gingen im vergangenen Jahr im Bremer Umland Restaurants in Flammen auf, die von Menschen mit Migrat