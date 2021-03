In einem Teilbereich des Landkreises Oldenburg soll ab Gründonnerstag, 1. April, eine nächtliche Ausgangssperre gelten. (Symbolfoto)

dpa/Julian Stratenschulte

Landkreis Oldenburg/ Delmenhorst. Ausgangssperre, Notbetreuung in Kitas, Maskenpflicht im Auto: Aufgrund steigender Corona-Zahlen verfügt der Landkreis Oldenburg mehrere Maßnahmen zur Eindämmung der dritten Corona-Welle. Die Stadt Delmenhorst hingegen wartet noch ab.

Die Inzidenzwerte im Landkreis Oldenburg und in der Stadt Delmenhorst sind in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Während die Stadt die Situation weiter beobachten will, zieht der Landkreis beginnend mit dem 1. April die Notbremse: Er er