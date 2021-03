Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Großenkneten

Der Fahrer eines Kleintransporters missachtete die Vorfahrt in Großenkneten und verursachten einen hohen Sachschaden.

Melanie Hohmann

Großenkneten. In Großenkneten nahm der Fahrer eines Kleintransporters einer jungen Pkw-Fahrerin die Vorfahrt, stieß frontal in ihren Opel und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Ein Kleintransporter stieß am Montagnachmittag in Großenkneten im Landkreis Oldenburg frontal gegen einen Pkw. Laut Polizeiangaben ist ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro entstanden. Vorfahrt missachtetDer 22-jähriger Mann aus Garr