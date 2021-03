Radfahrer nach Unfall mit LKW in Schierbrok in Lebensgefahr

Auf der Schierbroker Straße wurde ein Radfahrer von einem Lkw erfasst. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Günther Richter

Schierbrok. An der Schierbroker Straße ist am Montagvormittag ein Radfahrer von einem Lkw erfasst worden. Der 64-jährige Radfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ist ein 51-jähriger Mann aus Lohne gegen 9.20 Uhr mit einem Lastwagen auf der Straße Am Steenöver gefahren und an der Einmündung zur Schierbroker Straße nach rechts in Richtung Delmenhorst abgebogen. Dabei übersah