Wettbewerb: Studierende planen Klostermuseum in Hude

Wie könnte es rund um die Klosterruine bald aussehen? Die Architekturstudierenden der Jade Hochschule präsentierten ihre Entwürfe einem Fachpublikum.

Jasmin Johannsen

Hude. In der nahen Zukunft soll das Klostermuseum in Hude saniert werden. Architekturstudierende der Jade Hochschule haben dafür Entwürfe erarbeitet, die am Sonntag präsentiert und prämiert wurden.

Erlebnisgarten, Amphitheater, Aussichtsturm oder eine große Außenbühne? So könnte das Areal rund um die Klosterruine in Hude bald aussehen. Zumindest wenn es nach 27 Studentinnen und Studenten der Architektur von der Oldenburger Jade Hochsc