Autobrand in Wildeshausen greift auf Haus über

Die Löscharbeiten dauerten mehr als zwei Stunden an.

D. Müller

Wildeshausen. Zuerst hat ein Auto unter einem Carport gebrannt, dann das ganze Haus. Die Feuerwehr rückte mit 80 Einsatzkräften an die Carl-Friedrich-Gauß-Straße an.

Zu einem Autobrand unter einem Carport ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Carl-Friedrich-Gauß-Straße in Wildeshausen gekommen. Laut Einsatzbericht bemerkten Nachbarn den Brand und alarmierten um 00.46 Uhr die Feuerwehr und d