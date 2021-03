Menschenauflauf und Schläge nach Auffahrunfall in Ahlhorn

Ein Tumult am Verkehrskreisel beschäftigte jetzt das Landgericht.

dpa

Oldenburg. Nach dem Unfall liefen Bekannte und Familienmitglieder des Verursachers zusammen. Aus dieser Gruppe heraus wurde ein Mann geschlagen – allerdings wohl nicht vom Angeklagten. Das Gericht stellte das Verfahren ein.

Mit einem Auffahrunfall lässt sich sicher lockerer umgehen, als es die Beteiligten am 17. September 2017 am Verkehrskreisel in Ahlhorn taten. Statt Daten für ihre Versicherungen auszutauschen, entwickelten sich Diskussion und Schubserei, un