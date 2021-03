Motorradfahrer in Kirchhatten lebensgefährlich verletzt

Die Polizei berichtet von einem folgenschweren Verkehrsunfall. (Symbolbild)

Michael Gründel

Hatten. Ein Motorradfahrer aus Kirchhatten ist am frühen Mittwochabend bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 58-jähriger Mann aus Kirchhatten ist mit einem BMW am frühen Mittwochabend auf der Sandkruger Straße in Richtung Sandkrug unterwegs gewesen. Er beabsichtigte laut Mitteilung der Polizei, nach links in den Kreyenweg abzubiegen, musste ve