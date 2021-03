So lief die Eröffnung von Blumen Ostmann in Oldenburg

Carolin Ubbens und Mutter Ursel Marter aus Friedrichsfehn wurden bei ihrem Besuch zur Eröffnung von Blumen Ostmann in Oldenburg schnell fündig.

Niklas Golitschek

Oldenburg. Seit Donnerstag sind die Türen geöffnet: Bei Blumen Ostmann in Oldenburg bekommen grüne Daumen eine große Auswahl an Pflanzen für draußen und drinnen. Kunden zeigten sich am ersten Tag ebenso zufrieden wie Geschäftsführer Rainer Ostmann.

Erst am vergangenen Wochenende waren Carolin Ubbens und Ursel Marter aus Friedrichsfehn auf Blumenjagd. „Aber wir haben nichts Vernünftiges gefunden“, sagte Ubbens. Da kam es für Tochter und Mutter gelegen, dass am Donnerstag Blumen Ostmann