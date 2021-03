Mega-Strombaustelle in Ganderkesee so groß wie acht Fußballfelder

Baustellenzufahrt über die Wagnerstraße: Das Umspannwerk in Ganderkesee vom Schlutterweg aus.

Melanie Hohmann

Ganderkesee. Für die neue 380-kV-Stromleitung von Ganderkesee nach St. Hülfe bei Diepholz wird der Übertragungsnetzbetreiber Tennet das Umspannwerk in Ganderkesee am Schlutterweg erweitern. Geplant sind nach Mitteilung von Oliver Smith, Referent für Bürgerbeteiligung, zehn neue Schaltfelder. Bei Baggerarbeiten am Montag wurde derweil eine Weltkriegsbombe entdeckt.

Neben der Einführung des 380-kV Kabels aus St. Hülfe werden ein neuer 380-kV/110-kV-Transformator und zwei neue 380-kV-Kompensationsspulen errichtet. Diese sichern laut Smith die Netzstabilität und minimieren Übertragungsverluste. Nach Oste