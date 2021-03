Nach Messerstecherei in Schierbrok: 22-Jähriger aus Gewahrsam entlassen

Nach dem Einsatz am Montag ermittelt die Polizei weiter.

Nonstopnews

Ganderkesee. Bei einer Messerstecherei am Montagnachmittag wurde ein 20-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben die Ermittlungen keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tat ergeben.

Am Montag war ein Streit zwischen zwei Brüdern in einer Wohnung an der Achternstraße im Ganderkeseer Ortsteil Schierbrok eskaliert. Der 20-Jährige gab im Laufe der Auseinandersetzung Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab, sein 22-jäh