Familie Ostmann beim Durchschneiden des Eröffnungsbandes: (von links) Sohn Jan-Philipp Ostmann, Rainer Ostmann, Mutter Inge Ostmann, Ehefrau Elvira Ostmann und Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann

Ole Rosenbohm

Oldenburg. Zum Gartencenter gehören Hofgarten, Spielecke und Regenwasser-Auffangbecken. An diesem Mittwoch wird es erstmals öffnen.

13.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, 100.000 Pflanzen: An diesem Mittwoch wird „Blumen Ostmann“ sein neuestes Gartencenter in Oldenburg-Tweelbäke am Oldeweg in Grenznähe zum Landkreis Oldenburg eröffnen. Nach Visbek, Wildeshausen, Vechta, St