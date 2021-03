Heidi Mansfeld (l.) setzte sich mit der Bürgerinitiative Am Randgraben in Hoykenkamp für einen sichereren Schulweg der Kinder ein - mit Erfolg. Für den Bürgermeisterkandidaten Udo Heinen (r.) setze dieses Beispiel einen Standard auch für andere Gemeindegebiete.

Niklas Golitschek

Ganderkesee-Hoykenkamp. Bürgermeisterkandidat Udo Heinen bezeichnet den Erfolg der Bürgerinitiative Am Randgraben in Hoykenkamp als Blaupause für andere Gebiete in Ganderkesee. Am Montagabend hat er sich informiert, was die Anwohner hier erreicht haben.

Eine Inspiration für künftige Projekte: Bei der Bürgerinitiative Am Randgraben in Hoykenkamp hat sich Udo Heinen, Bürgermeisterkandidat für die Bündnis-Grünen und die SPD, am Montagabend über den aktuellen Stand für die sichere Gestaltung d