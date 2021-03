An der Achternstraße im Ganderkeseer Ortsteil Schierbrok hat es am Montagnachmittag eine schwere Auseinandersetzung unter zwei jungen Männern gegeben.

Ganderkesee. Bei einer Messerstecherei in Schierbrok sind zwei Männer am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Lebensgefährliche Verletzungen kann die Polizei derzeit noch nicht ausschließen.

Nach Angaben der Polizei hat es in Ganderkesee-Schierbrok am Montagnachmittag eine Auseinandersetzung mit Schwerverletzten gegeben. Wie die Polizei in einer Eilmeldung bekannt gab, soll sich diese in einer Wohnung an der Achternstraße zwisc